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08:51 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье в канализационном коллекторе обнаружен труп

Проводится проверка.

В среду, 18 января, в одном из коллекторов города Уссурийска было обнаружено тело женщины без внешних признаков насильственной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время личность пострадавшей уже установлена, ею оказалась 49-летняя женщина без определенного места жительства.

Труп обнаружил сожитель умершей, который также, как она проживал в коллекторе. Для установления причины смерти в рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

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