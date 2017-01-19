В Приморье в канализационном коллекторе обнаружен труп

В среду, 18 января, в одном из коллекторов города Уссурийска было обнаружено тело женщины без внешних признаков насильственной смерти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время личность пострадавшей уже установлена, ею оказалась 49-летняя женщина без определенного места жительства.