В Перми расследуют дело двух мошенников, организовавших финансовую пирамиду

По версии следствия, компания осуществляла свою деятельность в 2013 и 2014 годах. Офис «Алмиды» был расположен на Ленина, 50. В интернете они разместили информацию для населения о начале привлечения краткосрочных инвестиций в компании «Almida Finance LTD» и «Almida Group LTD» под условия выплаты 240 процентов годовых и выше. В действительности выплачивать доход мошенники планировали по принципу «финансовой пирамиды».

Таким образом преступники похитили у граждан около полутора миллионов рублей. На сегодняшний день в качестве потерпевших в Пермском крае следствием признано 20 человек, проживающих в Перми и Кизеле.

Всех, кто пострадал от деятельности компании «Алмида», полиция просит обратиться в отдел полиции по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 44. Либо позвонить по телефону: 8 (342) 218- 88- 43.