В Пермском крае арестовали стеклоомывающую жидкость с ядом
При проверке жидкости Skylux специалисты обнаружили там повышенное содержание метанола. Партия опасного стеклоомывателя была арестована.
При проверке жидкости Skylux специалисты обнаружили там повышенное содержание метанола. Партия опасного стеклоомывателя была арестована.
Краевой Роспотребнадзор выявил стеклоомывающую жидкость Skylux, содержащую метанол — сильный яд.
При допустимой величине метанола в 0,05%, были зафиксированы показатели 16,4±3,3% и 17,8±3,6%. При этом на этикетке жидкости крупным шрифтом было написано: «Не содержит метанол».
Производитель ООО «Вектор», адрес: Московская область, Подольский район, деревня Никулино, 2. Дата изготовления третий квартал 2015 года, срок годности три года.
На партию стеклоомывающей жидкости Skylux -30 градусов объемом 40 литров наложен арест. Индивидуальный предприниматель и поставщик продукции будут привлечены к административной ответственности.