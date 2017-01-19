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09:20 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае арестовали стеклоомывающую жидкость с ядом

При проверке жидкости Skylux специалисты обнаружили там повышенное содержание метанола. Партия опасного стеклоомывателя была арестована.

Краевой Роспотребнадзор выявил стеклоомывающую жидкость Skylux, содержащую метанол — сильный яд.

При допустимой величине метанола в 0,05%, были зафиксированы показатели 16,4±3,3% и 17,8±3,6%. При этом на этикетке жидкости крупным шрифтом было написано: «Не содержит метанол».

Производитель ООО «Вектор», адрес: Московская область, Подольский район, деревня Никулино, 2. Дата изготовления третий квартал 2015 года, срок годности три года.

На партию стеклоомывающей жидкости Skylux -30 градусов объемом 40 литров наложен арест. Индивидуальный предприниматель и поставщик продукции будут привлечены к административной ответственности.

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