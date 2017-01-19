В Пермском крае арестовали стеклоомывающую жидкость с ядом

Краевой Роспотребнадзор выявил стеклоомывающую жидкость Skylux, содержащую метанол — сильный яд.



При допустимой величине метанола в 0,05%, были зафиксированы показатели 16,4±3,3% и 17,8±3,6%. При этом на этикетке жидкости крупным шрифтом было написано: «Не содержит метанол».



Производитель ООО «Вектор», адрес: Московская область, Подольский район, деревня Никулино, 2. Дата изготовления третий квартал 2015 года, срок годности три года.



На партию стеклоомывающей жидкости Skylux -30 градусов объемом 40 литров наложен арест. Индивидуальный предприниматель и поставщик продукции будут привлечены к административной ответственности.