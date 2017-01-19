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10:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Пожарная машина провалилась под лед на реке Уссури в Лесозаводске

Огнеборцы, вызванные на пожар с крещенских купаний, поехали по кратчайшему пути.

Владивосток, 19 января, PrimaMedia.

Машина противопожарной службы подразделения краевого управления ГО и ЧС провалилась под лед левой стороной на реке Уссури в Лесозаводске. Как сообщила РИА PrimaMedia специалист по связям с общественностью ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС Юлия Козицкая, пожарный караул двигался на пожар на улице Курской.

— Пожарный караул обеспечивал безопасность горожан во время крещенских купаний на реке Уссури. В 11.54 ему поступило сообщение о вызове дополнительных сил на пожар в одноэтажном доме на улице Курской. Пожарные по кратчайшему пути по кромке льда направились к месту происшествия, но в какой-то момент колеса ушли под воду, — рассказала Козицкая.

Как сообщили на странице проекта dps_control очевидцы, коллеги водителя не бросили его в беде и помогли ему выбраться из машины.

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