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10:29 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Испании по запросу ФБР и Интерпола задержали программиста из Таганрога

В Барселоне 13 января задержали российского программиста из Таганрога Станислава Лисова. Об этом рассказала его супруга Дарья Лисова.

Мужчину задержали в аэропорту по запросу ФБР и Интерпола по подозрению в причастности к хакерским атакам. В посольстве Испании подтвердили факт задержания россиянина, сообщает телеканал RT.

По словам Лисовой, семья прилетела в Барселону в отпуск. В Таганроге Станислав работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

«Нас задержали в аэропорту Барселоны, когда мы приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем как улететь в Лион — продолжать наше путешествие и навестить друзей. Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук», — сообщила женщина.

На вопрос, почему правоохранители задерживают супруга, Лисовой ответили, что процедура проводится по запросу американских ФБР и Интерпола. Никаких обвинений программисту официально не предъявили.

«У нас уже было два адвоката. Первый не справлялся с обязанностями, поэтому мы наняли второго, он входит в суть дела. До сих пор не можем выяснить, в чем именно его подозревают», — сказала Лисова.

Станислав Лисов находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Его жена отмечает, что условия его содержания «оставляют желать лучшего».

«Я обратилась за помощью в МИД РФ, в посольство и полечу в Москву. В понедельник написали в МИД и консульство РФ в Испании», — добавила она.

Испанские власти уведомили российское диппредставительство о задержании Лисова. Пресс-секретарь посольства России в Испании Василий Ниорадзе рассказал, что российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания россиянина.

«Мы находимся в контакте с родственниками Лисова, продолжаем держать вопрос на контроле в тесном взаимодействии с местными властями», — добавил он.

В пресс-центре Госдепартамента в Вашингтоне отказались комментировать ситуацию и предложили обратиться в правоохранительные органы Испании. В ФБР и Интерполе не предоставили оперативного комментария.

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