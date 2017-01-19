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11:56 (мск), источник: Newslab.ru

Разбойник с ножом ранил посетительницу красноярского ТРЦ

На молодую женщину с ножом напали на парковке торгового центра, подтвердили 19 января в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

На молодую женщину с ножом напали на подземной парковке красноярского торгового центра, подтвердили Newslab.ru 19 января в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Пострадавшая рассказала в эфире телекомпании «7 канал» о том, что на парковке ТРЦ «Планета» днем на нее напал неизвестный мужчина. Вместе с товарищем он отследил ее в магазине, а затем, уже один, прошел за ней на парковку и сел в ее автомобиль. Момент преследования оказался записанным на камеры видеонаблюдения.

Как пояснила женщина, он угрожал ей ножом и потребовал, чтобы она выехала на машине с парковки. «Факт в том, что, получается, я сначала начала сопротивляться, он меня ножом пырнул», — рассказала пострадавшая красноярка.

Но покинуть парковку у них не получилось, потому что девушка не смогла найти парковочную карточку. Мужчина ранил ее ножом в бедро, а затем какое-то время удерживал в машине. Поняв, что угнать автомобиль не получится, нападавший связал девушку, вставил кляп в рот, забрал деньги, сотовый, золотые украшения и скрылся. При этом сама женщина отметила, что за почти три часа, которые она со злоумышленником провела в машине, никто не обратил на них внимания.

В полиции информацию о нападении подтвердили, сообщив, что произошло это 15 января. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой», ведется расследование.

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