Разбойник с ножом ранил посетительницу красноярского ТРЦ
На молодую женщину с ножом напали на парковке торгового центра, подтвердили 19 января в
На молодую женщину с ножом напали на парковке торгового центра, подтвердили 19 января в
На молодую женщину с ножом напали на подземной парковке красноярского торгового центра, подтвердили Newslab.ru 19 января в
Пострадавшая рассказала в эфире телекомпании «7 канал» о том, что на парковке ТРЦ «Планета» днем на нее напал неизвестный мужчина. Вместе с товарищем он отследил ее в магазине, а затем, уже один, прошел за ней на парковку и сел в ее автомобиль. Момент преследования оказался записанным на камеры видеонаблюдения.
Как пояснила женщина, он угрожал ей ножом и потребовал, чтобы она выехала на машине с парковки. «Факт в том, что, получается, я сначала начала сопротивляться, он меня ножом пырнул», — рассказала пострадавшая красноярка.
Но покинуть парковку у них не получилось, потому что девушка не смогла найти парковочную карточку. Мужчина ранил ее ножом в бедро, а затем
В полиции информацию о нападении подтвердили, сообщив, что произошло это 15 января. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой», ведется расследование.