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10:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омске рабочий упал с пятиметровой высоты

Мужчина выжил, однако получил тяжелые травмы.

Источник: РИА "Новости"

Вчера днем в Больницу скорой медицинской помощи № 1 был доставлен 38-летний мужчина. Медики диагностировали у него тяжелые травмы позвоночника и головы.

Как выяснил портал Om1.ru, мужчина родом из Седельниковского района, там же он проживает. Однако житель района работает в Центральном конструкторском бюро «Автоматика» на Космическом проспекте. Вчера по время строительных работ мужчина упал в высоты примерно 5 метров.

В настоящее время рабочий госпитализирован. Врачи борются за его жизнь, однако медики оценивают состояние мужчины как крайне тяжелое.

Правоохранители уже начали доследственную проверку по факту несчастного случая.

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