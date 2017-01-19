В Омске рабочий упал с пятиметровой высоты
Мужчина выжил, однако получил тяжелые травмы.
Мужчина выжил, однако получил тяжелые травмы.
Вчера днем в Больницу скорой медицинской помощи № 1 был доставлен 38-летний мужчина. Медики диагностировали у него тяжелые травмы позвоночника и головы.
Как выяснил портал Om1.ru, мужчина родом из Седельниковского района, там же он проживает. Однако житель района работает в Центральном конструкторском бюро «Автоматика» на Космическом проспекте. Вчера по время строительных работ мужчина упал в высоты примерно 5 метров.
В настоящее время рабочий госпитализирован. Врачи борются за его жизнь, однако медики оценивают состояние мужчины как крайне тяжелое.
Правоохранители уже начали доследственную проверку по факту несчастного случая.