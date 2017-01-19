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10:17 (мск), источник: PROUFU.ru

Столкновение двух иномарок в Уфе попало в объектив видеорегистратора

В соцсети появилась видеозапись ДТП, которое произошло накануне в Уфе. Видео попало в группу БашДТП.

По предварительным данным, авария произошла на пересечении улиц Чернышевского и Гафури. Daewoo Nexia протаранила на перекрестке другую иномарку. Удар был не сильным, впрочем, пассажиры автомобилей тем не менее могли пострадать.

О пострадавших пока ничего не известно, подробности уточняются.

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