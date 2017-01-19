Столкновение двух иномарок в Уфе попало в объектив видеорегистратора
В соцсети появилась видеозапись ДТП, которое произошло накануне в Уфе. Видео попало в группу БашДТП.
В соцсети появилась видеозапись ДТП, которое произошло накануне в Уфе. Видео попало в группу БашДТП.
По предварительным данным, авария произошла на пересечении улиц Чернышевского и Гафури. Daewoo Nexia протаранила на перекрестке другую иномарку. Удар был не сильным, впрочем, пассажиры автомобилей тем не менее могли пострадать.
О пострадавших пока ничего не известно, подробности уточняются.