Мужчина получил 1,5 года колонии за шутку о минировании одной из улиц Иркутска

Ленинский районный суд Иркутска приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы за лжеминирование одной из улиц областного центра. Преступление произошло летом 2015 года, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Летом 2015 года подсудимый Н., проживая в Красноярске, приехал в Иркутск к своему знакомому. Находясь у него дома, он решил «пошутить». Думая, что его не найдут, позвонил с сотового на номер «02» дежурной части МУ МВД России «Иркутское».

«Представившись вымышленным именем, он сообщил о заминировании одной из улиц Иркутска, то есть о готовящемся взрыве. Сотрудниками полиции данный звонок был проверен, установлено, что вызов ложный, возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

Приговором Ленинского районного суда Н. был осужден по ч. 1 ст. 207 УК РФ к реальному лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев.