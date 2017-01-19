Детский сад во Владивостоке, где чуть не сгорели дети, проверят следователи

Владивосток, 19 января, PrimaMedia.

Детский сад, загоревшийся на новогодних праздниках в пригороде Владивостока, проверят следователи. Причиной послужило сообщение в следственный комитет о том, что индивидуальный предприниматель оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности, сообщила РИА PrimaMedia старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская.

Напомним, серьезный пожар в частном детском саду, который располагался в районе Угольной, едва не стоил жизни маленьким детям и воспитательнице. 4 января 2017 года в 15.21 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о возгорании частного двухэтажного коттеджа. Немедленно на место пожара были направлены расчеты огнеборцев.

В 15.23 на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты. Однако к этому времени, едкий дым шел из окон второго этажа, перекрыв выход наружу и если бы не случайный прохожий, чье имя сначала было неизвестно, то происшествие могло иметь трагический исход.