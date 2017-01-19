Павел Лях попытался обжаловать в суде своё отстранение от должности краевого министра спорта

26 декабря экс-министр обратился в Пермский краевой суд и попытался обжаловать решение суда.

Сегодня, 19 января, Пермский краевой суд рассмотрел жалобу экс-министра и изменил решение Ленинского районного суда только в части срока, то есть министр официально отстранён от должности до 3 февраля 2017 года.

После 3 февраля либо Павлу Ляху предъявят обвинение по уголовному делу, либо продлят домашний арест.

По нашим сведениям, незадолго до судебного процесса Павел Лях якобы получил письмо от губернатора, где его уведомили о том, что он не войдёт в новый состав краевого правительства.

Напомним, 4 октября 2016 года Павел Лях был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий при выполнении госконтракта по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо». По версии следствия, по фиктивным договорам было похищено больше 12 млн руб. В рамках расследования уголовного дела также задержан бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко.