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10:15 (мск), источник: NewsKo

Павел Лях попытался обжаловать в суде своё отстранение от должности краевого министра спорта

Как стало известно «Новому компаньону», 5 декабря 2016 года Ленинский районный суд вынес решение об отстранении министра спорта Павла Ляха от должности.

Источник: NewsKo

26 декабря экс-министр обратился в Пермский краевой суд и попытался обжаловать решение суда.

Сегодня, 19 января, Пермский краевой суд рассмотрел жалобу экс-министра и изменил решение Ленинского районного суда только в части срока, то есть министр официально отстранён от должности до 3 февраля 2017 года.

После 3 февраля либо Павлу Ляху предъявят обвинение по уголовному делу, либо продлят домашний арест.

По нашим сведениям, незадолго до судебного процесса Павел Лях якобы получил письмо от губернатора, где его уведомили о том, что он не войдёт в новый состав краевого правительства.

Напомним, 4 октября 2016 года Павел Лях был задержан по подозрению в превышении служебных полномочий при выполнении госконтракта по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо». По версии следствия, по фиктивным договорам было похищено больше 12 млн руб. В рамках расследования уголовного дела также задержан бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко.

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