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10:10 (мск), источник: Om1.ru

В Омске обокрали сотрудника УФСИН, вытащив из его машины документы

Вор забрался в легковой автомобиль мужчины и забрал сумку с паспортом и сотовый телефон.

Вчера, около восьми часов утра, в полицию Кировского округа обратился 32-летний сотрудник УФСИН по Омской области. Он пояснил, что буквально час назад неизвестные вскрыли его автомобиль «Ниссан», стоявший у дома, где он живет, и забрали сумку с документами и сотовый телефон.

Сумму ущерба потерпевший оценил всего в 5 тысяч рублей, но взволновало не это, а пропажа документов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведутся поиски злоумышленника. Лежало ли в украденной сумке служебное удостоверение — не известно.

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