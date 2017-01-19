В Омске обокрали сотрудника УФСИН, вытащив из его машины документы

Вчера, около восьми часов утра, в полицию Кировского округа обратился 32-летний сотрудник УФСИН по Омской области. Он пояснил, что буквально час назад неизвестные вскрыли его автомобиль «Ниссан», стоявший у дома, где он живет, и забрали сумку с документами и сотовый телефон.

Сумму ущерба потерпевший оценил всего в 5 тысяч рублей, но взволновало не это, а пропажа документов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведутся поиски злоумышленника. Лежало ли в украденной сумке служебное удостоверение — не известно.