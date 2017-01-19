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10:09 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области мужчина заживо сгорел в день юбилея, а его гостья выбежала из дома с горящими волосами

Со слов восьмилетнего мальчика стали известны подробности о пожаре, который случился в Таре в первый день наступившего года и унёс жизни двух человек.

Накануне, 18 января, районная газета «Тарское Прииртышье» обнародовала подробности крупного пожара, случившегося в Таре 1 января. Сгорел двухквартирный деревянный дом на улице 8-я Линия.

Пожарных вызвали на место происшествия в седьмом часу вечера. Во время тушения огня они вынесли из дома мужчину, но тот оказался уже мёртвым. Разбирая завалы, спасатели обнаружили под ними ещё один мужской труп.

Оказалось, что погибли хозяин и его гость. В тот день, 1 января, хозяину дома исполнилось 60 лет. На юбилей он пригласил из села Мартюшево знакомых — супружескую пару с ребёнком. Жена гостя и её восьмилетний сынишка сумели спастись. Причём адекватнее всего действовал именно мальчик. Благодаря ребёнку следователи и узнали, что произошло в тот день.

Алёна Хваткова, старший следователь Тарского следственного отдела СУ СКР по Омской области:

 — Всё, что нам известно на данный момент, мы знаем со слов восьмилетнего мальчика. Он рассказал, что пожар начался в кочегарке дома. В это время все взрослые спали. Он пытался их разбудить, но они ему не поверили. Видимо, взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения. Ему удалось растолкать хозяина, который был в кочегарке, но тот почти сразу же потерял сознание. Схватив табуретку, ребёнок выбил окно и вылез через него на улицу.

Следом выскочила на улицу мать мальчика. Соседи рассказывают, что женщина выбежала с горящими волосами. Её 52-летний супруг остался внутри и задохнулся.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства этого несчастного случая.

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