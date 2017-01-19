Певец Новиков заявил, что нашел способ вернуть деньги пайщикам

Ранее известного автора-исполнителя и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей с деньгами пайщиков коттеджного поселка «Бухта-Квинс» и поместили под домашний арест. Позже Свердловский облсуд отменил это решение, а занимающееся расследованием ГСУ регионального МВД назначило барду меру пресечения в виде подписки о невыезде.

«На сегодняшний день достигнуто соглашение и мной найден инвестор, который готов вернуть деньги пайщикам путем выкупа паев», — сказал Новиков.

Он добавил, что деньги пайщики могут начать получать уже в четверг.