Омскую школьницу подозревают в распространении «соли»

Омскую школьницу подозревают в распространении синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

На протяжении нескольких недель стражи порядка отрабатывали информацию о причастности 16-летней школьницы к распространению «соли».

«Было установлено, что девушка длительное время занималась сбытом синтетических наркотиков посредством закладок специально оборудованных тайников, в которые она помещала свертки с дозами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Школьницу задержали днём на проспекте К. Маркса. При себе у неё было 15 расфасованных пакетиков «соли» общим весом 8 граммов. Также в сумке у неё лежали учебники и спортивная форма — девушка делала «закладки» после уроков.

Она рассказала полицейским, что стала заниматься незаконной деятельностью для того, чтобы заработать — ей обещали стабильный и высокий доход.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.