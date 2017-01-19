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10:29 (мск), источник: РИА Крым

В аварии на востоке Крыма погиб водитель авто и пострадали два ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла в Кировском районе. По информации ГИБДД по Крыму, водитель автомобиля Citroen не учел неблагоприятные погодные условия, выехал на полосу встречного движения и врезался в Seat Toledo.

Источник: РИА "Новости"

«37-летний водитель автомобиля Citroen, двигаясь по автодороге Симферополь — Феодосия, осуществил выезд на полосу встречного движения в условиях тумана и гололеда, где совершил столкновение с автомобилем Seat Toledo под управлением 65-летнего водителя. При ДТП водитель Seat смертельно травмирован», — рассказали в Госавтоинспекции.

В аварии пострадали также водитель и три пассажира Citroen, среди которых двое детей. Водитель иномарки получил ушиб грудной клетки, 38-летний пассажир — ушиб грудной клетки и шейно-грудного отдела позвоночника. У 9-ти и 13-летнего пассажиров диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы.

По информации ГИБДД по Республике Крым, в этом же районе полуострова накануне произошла еще одна серьезная авария. На автодороге Советский — Старый Крым водитель автомобиля ВАЗ-211540 при обгоне в условиях тумана выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21104. В ДТП пострадали четыре человека.

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