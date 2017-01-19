Жительница Приангарья получила 9 лет колонии за убийство ножом своего обидчика
Суд признал женщину виновной в совершении преступления.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления.
Нижнеилимский районный суд в Иркутской области приговорил 34-летнюю местную жительницу к 9 годам лишения свободы за убийство ножом своего обидчика. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Следствием и судом установлено, что в конце июня прошлого года осужденная совместно со своими знакомыми распивала спиртные напитки.
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Приговором Нижнеилимского районного суда Алена Мащенко признана виновной, ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.