Жительница Приангарья получила 9 лет колонии за убийство ножом своего обидчика

Нижнеилимский районный суд в Иркутской области приговорил 34-летнюю местную жительницу к 9 годам лишения свободы за убийство ножом своего обидчика. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что в конце июня прошлого года осужденная совместно со своими знакомыми распивала спиртные напитки.

«В какой-то момент между ней и одним из мужчин произошел конфликт, в результате которого последний избил женщину. В свою очередь она, вооружилась ножом, и нанесла мужчине множественные удары по различным частям тела. От полученных ранений потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Приговором Нижнеилимского районного суда Алена Мащенко признана виновной, ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.