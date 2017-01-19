Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что такое стиль «эко» в интерьере?
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Назван размер пенсии, которую Обама начнет получать с февраля
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Толкалина и Кончаловский расстались
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"Жаль, что это происходит за спиной": актрису заменили на Бузову
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
1135-летие герцогини Кембриджской
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
12:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жительница Приангарья получила 9 лет колонии за убийство ножом своего обидчика

Суд признал женщину виновной в совершении преступления.

Нижнеилимский районный суд в Иркутской области приговорил 34-летнюю местную жительницу к 9 годам лишения свободы за убийство ножом своего обидчика. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что в конце июня прошлого года осужденная совместно со своими знакомыми распивала спиртные напитки.

«В какой-то момент между ней и одним из мужчин произошел конфликт, в результате которого последний избил женщину. В свою очередь она, вооружилась ножом, и нанесла мужчине множественные удары по различным частям тела. От полученных ранений потерпевший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Приговором Нижнеилимского районного суда Алена Мащенко признана виновной, ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новые эпизоды могут появиться в деле дачных воров из Ангарска
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
При сходе лавины на отель в Италии могли погибнуть до 30 человек
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
15-летняя дочь Веры Брежневой озвучила мультфильм «Балерина» Соня Киперман представила свою дебютную работу первым зрителям
Недвижимость
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство Несколько способов сделать комфортной неудобную квартиру
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь