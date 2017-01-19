Шестилетний ребенок нашел 2 трупа в квартире в Челябинске

Следственный комитет начал проверку по факту смерти двух челябинцев — тела мужчины и женщины обнаружены в одной из квартир дома на Краснопольском проспекте (Курчатовский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя регионального следственного управления Владимира Шишкова.

«По предварительным данным, трупы 25 летней женщины и 29-летнего мужчины нашел утром в среду, 18 января, шестилетний сын умершей, который вышел на улицу и позвал случайного прохожего в квартиру. Оттуда взрослый позвонил в полицию. При осмотре тел признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В квартире найдены наркотические вещества и шприц», — рассказал Владимир Шишков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти мужчины и женщины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ребенок в настоящее время находится у бабушки.