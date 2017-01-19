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10:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Директор коммунального предприятия обвиняется в растрате 3 млн руб

Прокурор Горнозаводского района Пермского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя коммунального предприятия ООО «Сараныжилсервис» Владимира Дружинина.

Он обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля 2014 года по март 2016 года, Дружинин, как руководитель ООО «Сараныжилсервис», в котором 100% уставного капитала составляли бюджетные средства сельского поселения, используя служебные полномочия похитил более 3,2 млн руб. Директор, располагая доверием подчиненных ему работников, брал под отчет денежные средства на якобы благотворительные цели и цели связанные с хозяйственной деятельностью. Затем, чтобы сокрыть свои противоправные действия, Дружин представлял в бухгалтерию ООО «Сараныжилсервис» фиктивные чеки или документы о проделанной работе, либо вообще не отчитывался. Часть денежных средств он обналичил через подставных лиц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, после вручения Дружинину копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Горнозаводский районный суд Пермского края. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 3,7 млн рублей.

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