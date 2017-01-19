В Нижнем Новгороде с моста на улице Ванеева упала иномарка

В Нижнем Новгороде с моста на улице Ванеева упала иномарка

В Нижнем Новгороде с моста на улице Ванеева в Советском районе упала машина. Как сообщают в ГУ МЧС России по Нижегородской области, авария произошла около полуночи.