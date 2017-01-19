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10:36 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде с моста на улице Ванеева упала иномарка

В Нижнем Новгороде с моста на улице Ванеева в Советском районе упала машина. Как сообщают в ГУ МЧС России по Нижегородской области, авария произошла около полуночи.

По информации — автомобиль двигался в сторону площади Советской. В ликвидации последствий ДТП принимали участие пять спасателей. Причины произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

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