От холодов в Хабаровском крае погибли уже 49 человек

Об этом сообщает ИА Дейта со ссылкой на Хабаровский территориальный центр медицины катастроф.

Под влиянием мороза в организме человека происходят сложные процессы, которые приводят к повреждению кожного покрова. Обморожение имеет свои степени, их всего четыре.

Первая степень обморожения считается самой легкой, обычно наступает вследствие непродолжительного воздействия холода на организм человека. Обмороженный участок кожи становится бледного, практически белого цвета, после того, как кожный покров отогреется, происходит покраснение.

Обморожение второй степени происходит при более длительном воздействии холода. На начальном этапе кожа белеет и утрачивает свою чувствительность. Далее могут образоваться пузыри, наполненные прозрачной жидкостью.

При получении «холодных» ожогов третьей степени продолжительность действия симптомов сильно увеличивается. Образовавшиеся пузыри наполнены кровянистой жидкостью, основание у них сине-багрового цвета. Клетки тканей при этом отмирают, на коже появляются рубцы и шрамы.

В четвертой стадии происходит омертвление всех слоев мягких тканей, нередко поражение затрагивает костную ткань. В процессе согревания увеличивается отечность. В условиях долгого пребывания на морозном воздухе возможны не только локальные поражения отдельных участков тела, но и общее охлаждение организма.

Не все оценивают возможности погодных условий. И зависит не только от низкой температуры окружающего воздуха. Усиливают мороз влажность воздуха и особенно ветер.

— Оказание первой помощи при получении обморожения зависит от степени обморожения тканей, — рассказывает врач Управления по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края Алексей Прокопьев, — но прежде всего, необходимо ликвидировать очаг поражения, согревая замершие части тела, восстановить кровообращение в поврежденных участках. Снять одежду, обувь, носки, перчатки и растереть кожу шерстяной тканью (снегом нельзя!). Сделать тепловые ванны в течение 30 минут, постепенно увеличивая темпера​туру воды с 20 до 40 °C. Горячей водой нельзя! Наложить многослойную теплоизолирующую повязку на шесть часов: первый слой — согревающая мазь, второй слой — ватно-марлевая повязка; третий слой — целлофан и четвёртый слой — шерстяная ткань (шаль, шарф). Дать пострадавшему теплое питье — сладкий чай.

При любой степени обморожения необходимо обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травмпункт) для определения степени обморожения и дальнейшего лечения. При средней и тяжелой степенях обморожения пострадавшего необходимо как можно быстрее доставить в больницу. Чтобы избежать переохлаждения и обморожений в морозную погоду необходимо одеваться теплее. И желательно носить одежду из натуральных тканей.