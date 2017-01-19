В интернате на Ляпустина снова ЧП: ребенок обварился в ванной

С ожогами 35% тела и ног ребенок был доставлен в больницу. Прокуратура начала проверку по данному факту, на место выехал зампрокурора Чкаловского района Екатеринбурга Антон Никитин.

В интернате на Ляпустина неоднократно были громкие скандалы и происшествия с детьми. Суд признал директора интерната Ирину Яременко виновной в присвоении чужого имущества и превышении полномочий, однако она была оправдана после апелляции. В конце 2015 года один из воспитанников вытолкнул другого из окна третьего этажа, а в 2014 году дети заявили об истязаниях со стороны персонала, в результате был задержан замдиректора училища.

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов назвал интернат «фабрикой несчастья» и заявил о том, что обсудил перспективы скорейшего реформирования учреждения.