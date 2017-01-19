Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Толкалина и Кончаловский расстались
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Самолет Путина поврежден: СМИ узнали о последствиях
У него всегда был характер: Дубовицкая о Задорнове
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
22Вечное сияние Джима Керри
1135-летие герцогини Кембриджской
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
10:40 (мск), источник: УралПолит.ру

В интернате на Ляпустина снова ЧП: ребенок обварился в ванной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января, ИА УралПолит.Ru. В детском доме-интернате для умственно отсталых детей на улице Ляпустина снова покалечился ребенок. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, около 7 утра 11-летняя девочка во время водных процедур получила сильные ожоги.

С ожогами 35% тела и ног ребенок был доставлен в больницу. Прокуратура начала проверку по данному факту, на место выехал зампрокурора Чкаловского района Екатеринбурга Антон Никитин.

В интернате на Ляпустина неоднократно были громкие скандалы и происшествия с детьми. Суд признал директора интерната Ирину Яременко виновной в присвоении чужого имущества и превышении полномочий, однако она была оправдана после апелляции. В конце 2015 года один из воспитанников вытолкнул другого из окна третьего этажа, а в 2014 году дети заявили об истязаниях со стороны персонала, в результате был задержан замдиректора училища.

Бывший детский омбудсмен Павел Астахов назвал интернат «фабрикой несчастья» и заявил о том, что обсудил перспективы скорейшего реформирования учреждения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СКБ-банк прокомментировал продажу актива ВТБ
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
Группа Lord of the Dance выступит на инаугурации Трампа
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь