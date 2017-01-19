Самолет с пермскими туристами, экстренно севший в Красноярске, все-таки вылетел во Вьетнам
Вылет из Перми во вьетнамский Нячанг сначала задержали на 13 часов, а затем самолет сел в аэропорту Красноярска
Вылет из Перми во вьетнамский Нячанг сначала задержали на 13 часов, а затем самолет сел в аэропорту Красноярска
«Больше всего после 13 часовой задержки и экстренной посадки
Она же сообщила, что уже 8 часов туристам не предоставляют питание, «официальные представители компании в бегах» и нет информации о вылете из Красноярска. При этом оттуда до Нячанга лететь еще шесть часов.
Самолет из Перми во Вьетнам должен был вылететь 18 января в 8:45 утра по пермскому времени, но поднялся в воздух только в 16:50. Перелет осуществляет компания Pegas Fly (ООО «Авиакомпания «Икар»).
Как сообщила представитель