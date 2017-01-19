Самолет с пермскими туристами, экстренно севший в Красноярске, все-таки вылетел во Вьетнам

«Больше всего после 13 часовой задержки и экстренной посадки из-за якобы сломанных туалетов, выпуска шасси «чтобы сжечь топливо» хочется сесть на поезд и купить билет в Пермь. Как только сели, к самолету подбежал миллион человек к турбинам, шасси, все какие-то нервные и в форме», — написала в своем инстаграме туристка Лидия.



Она же сообщила, что уже 8 часов туристам не предоставляют питание, «официальные представители компании в бегах» и нет информации о вылете из Красноярска. При этом оттуда до Нячанга лететь еще шесть часов.



Самолет из Перми во Вьетнам должен был вылететь 18 января в 8:45 утра по пермскому времени, но поднялся в воздух только в 16:50. Перелет осуществляет компания Pegas Fly (ООО «Авиакомпания «Икар»).



Как сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, технические неполадки на борту устранили в течение шести часов, и пассажиры смогли вылететь из Красноярска во Вьетнам 19 января в 5:25 по красноярскому времени.