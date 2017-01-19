В Нурлатском районе на пожаре погибли две женщины

ение о пожаре на улице Оваржной в деревне Селенгуши поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило накануне в семь часов вечера. К моменту прибытия пожарных из села Мамыково и добровольного пожарного поста из Селенгуши горела крыша и задняя часть жилого дома на площади 36 квадратных метров.

Соседи сообщили пожарным, что в доме могут находиться мать с дочерью, которых накануне видели в нетрезвом состоянии.

Еще через десять минут прибыли пожарные из села Кичкальня. В 21.00 пожар был потушен.

В процессе проливки строения в зале около кровати, на спине, лицом верх было обнаружено сильно обгоревшее тело женщины. В другой комнате пожарные нашли тело еще одной женщины в сидячем положении. Как оказалось, в результате пожара погибли 58-летняя местная жительница и ее 38-летняя дочь.

В результате пожара дом сгорел полностью, соседние строения не пострадали. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.