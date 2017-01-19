Краснодарец украл в гипермаркете 8 тележек, чтобы разводить кроликов
Полицейские раскрыли кражу 8 продуктовых тележек из краснодарской «Ленты».
Полицейские раскрыли кражу 8 продуктовых тележек из краснодарской «Ленты».
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Автоинспекторы установили владельца транспорта и адрес его проживания, где и провели задержание. Уже в отделе полиции 56-летний краснодарец признался, что похищенное чужое имущество планировал использовать в личном подсобном хозяйстве в качестве клеток для разведения кроликов.
В настоящее время тележки изъяты и возвращены законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.