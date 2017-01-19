Краснодарец украл в гипермаркете 8 тележек, чтобы разводить кроликов

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по г. Краснодару, накануне на парковке гипермаркета, расположенного по улице Восточный обход неизвестный мужчина погрузил в прицеп своего легкового автомобиля восемь продуктовых тележек, принадлежащих магазину. Охранник запомнил государственный регистрационный номер прицепа и обратился в полицию.

Автоинспекторы установили владельца транспорта и адрес его проживания, где и провели задержание. Уже в отделе полиции 56-летний краснодарец признался, что похищенное чужое имущество планировал использовать в личном подсобном хозяйстве в качестве клеток для разведения кроликов.

В настоящее время тележки изъяты и возвращены законному владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.