Число жертв схода лавины на отель в Италии может достигнуть 30 человек

РИМ, 19 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Тела погибших обнаружены в заваленном снежной лавиной отеле в центре Италии, в котором, предположительно, находились до 30 человек. Об этом сообщило в четверг агентство ANSA.

В отеле, накрытом снежной лавиной в Италии, нет российских туристов

Как заявил агентству один из руководителей спасателей Антонио Крочетта, на месте трагедии обнаружено «много погибших». Точное число обнаруженных спасателями жертв на данный момент не называется.

Ранее телеканал SkyTG24 со ссылкой на спасателей, которые смогли войти внутрь заваленного снегом здания, сообщал, что погибли несколько человек.

Ранее прибывшие на место спасатели оказали помощь двум пострадавшим, которые в момент трагедии находились вне помещения и стали очевидцами происшествия.

Накануне вечером в районе горного массива ран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо в центральной Италии сошла лавина. Она была спровоцирована подземными толчками магнитудой от 5,3 до 5,5, которые произошли в утром 18 января на границе областей Лацио, Марке и Абруццо.