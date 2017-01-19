В Калининграде «Опель» сбил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе

Около 13:55 на улице Лесной девушка за рулём «Опеля» сбила 13-летнюю школьницу. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По сведениям полиции, девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате аварии школьница получила телесные повреждения, её доставили в больницу.

Ещё одно ДТП произошло около 12:30 на улице Двинской. Водитель автомобиля «Лада Гранта» на прямом участке дороги не соблюдала необходимую дистанцию и врезалась в ехавший перед ним «Фольксваген». Женщину, находившуюся за рулём «Лады», госпитализировали.