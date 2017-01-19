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12:04 (мск), источник: ИА REGNUM

В Братске женщина призналась в убийстве двоих детей

Погибли девочка 2011 года рождения и мальчик 2015 года рождения.

В Братске (Иркутская область) 31-летняя женщина призналась в убийстве двух своих несовершеннолетних детей. Об этом она сама заявила в полиции, говорится в сообщении регионального главка СКР.

По данным следователей, женщина сообщила об убийстве двух детей утром 19 января. Погибли девочка 2011 года рождения и мальчик 2015 года рождения.

Тела детей были обнаружены в квартире. Известно также, что женщина ранее обращалась за консультацией к психиатру. На учете в опеке семья не состояла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетних» УК РФ. Причины смерти детей устанавливают эксперты.

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