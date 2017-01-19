Партию «Боярышника» изъяли в магазине в Братском районе
В одной из магазинов в селе Тэмь Братского района изъяли партию спиртосодержащей жидкости «Боярышник».
В одной из магазинов в селе Тэмь Братского района изъяли партию спиртосодержащей жидкости «Боярышник».
Об этом 19 января 2017 года сообщила
Напоминаем, что с 26 декабря 2016 года в соответствии с постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации юридические лица и индивидуальные предприниматели должны на 30 суток приостановить продажи спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).