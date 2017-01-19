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11:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Партию «Боярышника» изъяли в магазине в Братском районе

В одной из магазинов в селе Тэмь Братского района изъяли партию спиртосодержащей жидкости «Боярышник».

Источник: РИА "Новости"

Об этом 19 января 2017 года сообщила пресс-служба управления Роспортебнадзора по Иркутской области, жидкость была расфасована в 18 бутылочек по 250 мл и 100 мл. Общий объем изъятого «Боярышника» составил 3,45 л, он отправлен для проведения лабораторных исследований.

Напоминаем, что с 26 декабря 2016 года в соответствии с постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации юридические лица и индивидуальные предприниматели должны на 30 суток приостановить продажи спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

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