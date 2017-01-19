За двое суток в Челябинске задержали 5 автоворов

Челябинские полицейские за двое суток задержали пять горожан, совершавших кражи аккумуляторов, автомагнитол, зеркал и фар, — среди злоумышленников двое студентов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 17 по 19 января полиция Челябинска раскрыла пять краж из автомобилей, совершенных в Металлургическом, Центральном, Калининском и Курчатовском районах. Задержаны пять подозреваемых в возрасте от 17 до 39 лет. Все они жители Челябинска, двое из них ранее судимы.

«Кражи были совершены в вечернее и ночное время, в основном, из отечественных автомобилей, а также с Volkswagen Touareg. Предметами хищений явились аккумуляторная батарея, видеорегистратор, автомагнитола, боковые заркала, передняя блок-фара. Общая сумма ущерба составила 41,5 тыс. рублей. Блок-фару с внедорожника, припаркованного у дома по улице Скульптора Головницкого, похитили двое студентов», — рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Все похищенное имущество изъято у задержанных и возвращено законным владельцам. Четверым подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Один арестован и помещен в следственный изолятор. Расследуются дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.