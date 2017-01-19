Два человека погибли при столкновении иномарки и грузовика в Заларинском районе

Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД установили, что на автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобиль «Toyota Hilux» и грузовика «SHAANXI». В результате аварии пассажиры иномарки — 48-летний мужчина и 25-летняя женщина — погибли на месте от полученных травм, а водитель был госпитализирован в Саянскую городскую больницу.

Предварительно установлено, что 34-летний мужчина, управлявший иномаркой, совершая маневр обгона, не справился с рулевым управлением и столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.