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12:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Два человека погибли при столкновении иномарки и грузовика в Заларинском районе

Как 19 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне около 22:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.

Прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД установили, что на автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись автомобиль «Toyota Hilux» и грузовика «SHAANXI». В результате аварии пассажиры иномарки — 48-летний мужчина и 25-летняя женщина — погибли на месте от полученных травм, а водитель был госпитализирован в Саянскую городскую больницу.

Предварительно установлено, что 34-летний мужчина, управлявший иномаркой, совершая маневр обгона, не справился с рулевым управлением и столкнулся со стоящим на обочине грузовым автомобилем. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

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