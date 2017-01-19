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11:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье столкнулись УАЗ и иномарка — есть погибшие

В «буханке» ехали рабочие.

Утром 19 января 2017 года на трассе Березники — Пермь лоб в лоб столкнулись УАЗ и Chevrolet Niva.

«Между Романово и Челвой ДТП уазик типа буханки и иномарка. Есть погибшие. Проезжали мимо в 11 утра», — пишут в соцсети «ВКонтакте» очевидцы (орфография и пунктуация автора, — прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в краевом УГИБДД «Уралинформбюро» не удалось. По данным местных СМИ, УАЗ перевозил рабочих одного из предприятий. Он полностью сгорел. Погиб один человек, количество пострадавших уточняется.

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