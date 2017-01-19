Коммерсант продавал в Волгоградской области полуфабрикаты неизвестного происхождения
Коммерсант торговал в Волгоградской области мясными полуфабрикатами неизвестного происхождения.
Коммерсант торговал в Волгоградской области мясными полуфабрикатами неизвестного происхождения.
Государственные инспекторы Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия организовали проверку в отношении индивидуального предпринимателя Лиманского А. В., живущего и работающего в Палласовском районе Волгоградской области.
ИП торговал мясными полуфабрикатами. Инспекторы выяснили, что предлагаемые на продажу пельмени «Фроловские» общим весом в 6 килограммов и «Буззы по бурятски» весом в 3 кг — не имеют ветеринарные сопроводительные документы. Как сообщают ВДТВ сотрудники Управления, это серьёзное нарушение требований ветеринарного законодательства и других нормативных правовых актов.
Продуктами животного происхождения можно торговать после проведения
В итоге индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности и заплатит штраф.