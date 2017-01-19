12 копателей янтаря задержали полицейские в Зеленоградском районе
12 копателей янтаря поймали полицейские в Зеленоградском районе. Мужчины вели незаконную добычу «солнечного камня», сообщили в
12 копателей янтаря поймали полицейские в Зеленоградском районе. Мужчины вели незаконную добычу «солнечного камня», сообщили в
Полицейские и бойцы СОБР Росгвардии задержали мужчин в окрестностях посёлка Сосновка.
«С помощью мотопомпы, системы шлангов и лопат злоумышленники пытались вымыть ценную ископаемую смолу из грунта мощным напором воды. Для этого они, рискуя жизнью и здоровьем, спустились на дно глубоких котлованов, где их и застали сотрудники полиции», — сообщили в УМВД.
Каждого из нарушителей оштрафуют.