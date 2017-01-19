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11:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января 2017 года

Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января 2017 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

Согласно информации на ул. Теплякова в р.п. Большое Мурашкино хозяин бани обнаружил мертвыми двоих мужчин 36 и 42 лет, находившихся у него в гостях. Прибывшие медики констатировали их смерть. При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Отметается, что вентиляционная заслонка в бане находилась в закрытом состоянии. Следователи не исключают, что из-за нарушений при топке печи образовался угарный газ, которым могли отравиться пострадавшие.

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