Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января 2017 года

Согласно информации на ул. Теплякова в р.п. Большое Мурашкино хозяин бани обнаружил мертвыми двоих мужчин 36 и 42 лет, находившихся у него в гостях. Прибывшие медики констатировали их смерть. При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.

С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. Отметается, что вентиляционная заслонка в бане находилась в закрытом состоянии. Следователи не исключают, что из-за нарушений при топке печи образовался угарный газ, которым могли отравиться пострадавшие.