Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января 2017 года
Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января 2017 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Двое мужчин обнаружены мертвыми в бане в Нижегородской области 18 января 2017 года. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Согласно информации на ул. Теплякова в р.п. Большое Мурашкино хозяин бани обнаружил мертвыми двоих мужчин 36 и 42 лет, находившихся у него в гостях. Прибывшие медики констатировали их смерть. При осмотре тел погибших следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили.
С целью установления причин смерти назначены