В Челябинске четыре человека пострадали во время крещенских купаний
Во время погружения в воду стало плохо девятилетнему ребенку.
Во время погружения в воду стало плохо девятилетнему ребенку.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в Челябинске во время крещенских купаний, сообщили ТАСС в
«Четырем жителям Челябинска потребовалась медицинская помощь после погружения в прорубь. Все пострадавшие получили разные травмы, у одной женщины случился сердечный приступ, а другая получила травму ноги при выходе из купели», — говорится в сообщении.
По данным