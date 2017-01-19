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9Крещенские купания
11:48 (мск), источник: ТАСС

В Челябинске четыре человека пострадали во время крещенских купаний

Во время погружения в воду стало плохо девятилетнему ребенку.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в Челябинске во время крещенских купаний, сообщили ТАСС в пресс-службе городской службы спасения.

«Четырем жителям Челябинска потребовалась медицинская помощь после погружения в прорубь. Все пострадавшие получили разные травмы, у одной женщины случился сердечный приступ, а другая получила травму ноги при выходе из купели», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ребенку девяти лет стало плохо во время погружения в воду. До купания мальчик стоял около купели порядка 10 минут в тонком полотенце, потом спустился в прорубь без присмотра родителей, хотя на озеро он пришел с отцом. От воздействия ледяной воды и испуга ребенок начал задыхаться, спасатели оказали мальчику первую помощь на месте.

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