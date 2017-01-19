В Челябинске четыре человека пострадали во время крещенских купаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в Челябинске во время крещенских купаний, сообщили ТАСС в пресс-службе городской службы спасения.

«Четырем жителям Челябинска потребовалась медицинская помощь после погружения в прорубь. Все пострадавшие получили разные травмы, у одной женщины случился сердечный приступ, а другая получила травму ноги при выходе из купели», — говорится в сообщении.