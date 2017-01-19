В Приморье ребенок погиб из-за средства от тараканов
В четверг днем в городе Артеме приехавшие по вызову в одну из квартир дома по улице Норильской медики «скорой» констатировали смерть пятилетнего ребенка.
В четверг днем в городе Артеме приехавшие по вызову в одну из квартир дома по улице Норильской медики «скорой» констатировали смерть пятилетнего ребенка.
Предварительной причиной гибели стало отравление. Также с симптомами отравления в городскую больницу госпитализированы еще трое человек — 33-летний глава семьи, его 32-летняя жена и 12-летний сын.
После сообщения, поступившего от врача «скорой», на место отправилась
По данному факту сотрудниками полициейские и сотрудники следственных органов СК РФ по Приморскому краю проводят доследственную проверку.
Как рассказала старший помощник руководителя управления ведомства подполковник юстиции Аврора Римская, в ее рамках назначена
Между тем, администрация Артемовского городского округа обратилась к жителям с предупреждением не использовать бытовые средства, химические вещества неизвестного происхождения, не приобретать несертифицированную продукцию.