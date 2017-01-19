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12:19 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье ребенок погиб из-за средства от тараканов

В четверг днем в городе Артеме приехавшие по вызову в одну из квартир дома по улице Норильской медики «скорой» констатировали смерть пятилетнего ребенка.

Предварительной причиной гибели стало отравление. Также с симптомами отравления в городскую больницу госпитализированы еще трое человек — 33-летний глава семьи, его 32-летняя жена и 12-летний сын.

После сообщения, поступившего от врача «скорой», на место отправилась следственно-оперативная группа. Как сообщает пресс-служба ОМВД по городу Артему, полицейские установили, что накануне отец семейства принес 15 таблеток для уничтожения тараканов, которые разложил по дому. При взаимодействии с воздухом таблетки превратились в порошок. Сегодня в первой половине дня все члены семьи почувствовали себя плохо и вызвали скорую помощь.

По данному факту сотрудниками полициейские и сотрудники следственных органов СК РФ по Приморскому краю проводят доследственную проверку.

Как рассказала старший помощник руководителя управления ведомства подполковник юстиции Аврора Римская, в ее рамках назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти. Решение о возбуждении дела будет принято по результатам проверки.

Между тем, администрация Артемовского городского округа обратилась к жителям с предупреждением не использовать бытовые средства, химические вещества неизвестного происхождения, не приобретать несертифицированную продукцию.

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