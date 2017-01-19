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12:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

Трамвай сошёл с рельсов в Перми

Движение восстановили спустя два часа.

Трамвай сошёл с рельсов утром 19 января. Авария произошла недалеко от депо.

«В 9.25 около остановки «Локомотивное депо» вагон маршрута № 7 сошёл с рельсов. Трамвай следовал в депо «Красный Октябрь». При этом никто не пострадал. На месте работает аварийная бригада и служба пути предприятия. Маршруты № 3 и 13 следуют через станцию «Пермь-II», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» Анна Орлова, пресс-секретарь департамента дорог и транспорта Перми.

Около 11.00 движение удалось восстановить. Причины ДТП пока не установлены. Специалисты изучат скорость движения, составят акт осмотра путей и вагона. Предполагается, что комиссия озвучит причину через несколько дней.

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