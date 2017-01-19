Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Певица Натали скрывает беременность
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
1135-летие герцогини Кембриджской
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
12:06 (мск), источник: Новости Перми

В Красновишерской больнице врач отказался оказывать помощь женщине с онемевшей рукой

Пациентка с сильной болью обратилась к неврологу без записи, но специалист заявил, что «с этим живут» и потребовал подождать две недели.

Жительница Красновишерска обратилась к отоларингологу районной больницы с жалобами на боль в ухе. Пациентке была назначена консультация невролога. Записаться к специалисту удалось только на сеанс через две недели.

Однако боли женщины усилились до такой степени, что онемела рука. Тогда пациентка решила не ждать и прийти на прием на следующий день.

Когда женщина пришла в больницу, она не обнаружила пациентов у кабинета невролога, и обратилась к нему, в надежде получить медицинскую помощь. Но специалист ответил, что «с этим живут», нужно подождать две недели и подойти по записи.

Женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае. В итоге, при проверке факты, изложенные в жалобе, подтвердились. Врачу-неврологу был вынесен выговор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кунгуре возбуждено уголовное дело из-за недостроенных веранд для детского сада
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
При сходе лавины на отель в Италии могли погибнуть до 30 человек
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
15-летняя дочь Веры Брежневой озвучила мультфильм «Балерина» Соня Киперман представила свою дебютную работу первым зрителям
Недвижимость
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
В российских квартирах станет светлее
В декабре вторичное жилье Москвы резко подешевело
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь