В Красновишерской больнице врач отказался оказывать помощь женщине с онемевшей рукой

Жительница Красновишерска обратилась к отоларингологу районной больницы с жалобами на боль в ухе. Пациентке была назначена консультация невролога. Записаться к специалисту удалось только на сеанс через две недели.



Однако боли женщины усилились до такой степени, что онемела рука. Тогда пациентка решила не ждать и прийти на прием на следующий день.



Когда женщина пришла в больницу, она не обнаружила пациентов у кабинета невролога, и обратилась к нему, в надежде получить медицинскую помощь. Но специалист ответил, что «с этим живут», нужно подождать две недели и подойти по записи.



Женщина обратилась к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае. В итоге, при проверке факты, изложенные в жалобе, подтвердились. Врачу-неврологу был вынесен выговор.