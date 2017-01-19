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12:19 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мужчина ночью ограбил 5 торговых точек в Волгоградской области, выручка составила 13 тысяч рублей

18 января в полицию Киквидзенского района Волгоградской области поступило сразу пять заявлений о кражах из торговых точек.

Хозяева магазинов обнаружили, что ночью неизвестные сорвали навесные замки в павильонах по продаже детских товаров, продуктов питания и автозапчастей. Проникнув в помещения, воры похитили денежные средства. Общий ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний неработающий местный житель. Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что крал из-за нестерпимого материального положения. Деньги похититель вернуть не смог, поскольку потратил их на продукты и поездки на такси.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ — «Кража». Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.

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