Мужчина ночью ограбил 5 торговых точек в Волгоградской области, выручка составила 13 тысяч рублей
18 января в полицию Киквидзенского района Волгоградской области поступило сразу пять заявлений о кражах из торговых точек.
18 января в полицию Киквидзенского района Волгоградской области поступило сразу пять заявлений о кражах из торговых точек.
Хозяева магазинов обнаружили, что ночью неизвестные сорвали навесные замки в павильонах по продаже детских товаров, продуктов питания и автозапчастей. Проникнув в помещения, воры похитили денежные средства. Общий ущерб составил более 13 тысяч рублей.
Как сообщает ВДТВ
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ — «Кража». Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.