В Воронеже СК проверит падение глыбы льда на прохожую
В Воронеже началась доследственная проверка по факту падения с крыши дома наледи, в результате чего серьезные травмы получила 22-летняя девушка. Об этом сообщает
В Воронеже началась доследственная проверка по факту падения с крыши дома наледи, в результате чего серьезные травмы получила 22-летняя девушка. Об этом сообщает
Так следственные органы отреагировали на сообщения об инциденте, появившиеся накануне в местных СМИ. Издания рассказали, что 16 января у одного из домов по улице Кольцовской на прохожую с крыши упала наледь.
— В настоящее время 22-летняя пострадавшая находится в палате интенсивной терапии, — сообщили в региональном СУ СК. — Ей поставлен предварительный диагноз:
В рамках проверки опрашиваются родственники пострадавшей, медики и очевидцы. Также планируется провести судебную медэкспертизу для выяснения степени тяжести вреда, причиненного девушке.
— В ходе опросов граждан и анализа документации будут устанавливаться лица, ответственные за эксплуатацию здания, возле которого произошел инцидент, а также то, насколько своевременно и качественно ими проводились работы по недопущению случаев схода снега и наледи, — подчеркнули в СУ СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.