В Воронеже СК проверит падение глыбы льда на прохожую

Так следственные органы отреагировали на сообщения об инциденте, появившиеся накануне в местных СМИ. Издания рассказали, что 16 января у одного из домов по улице Кольцовской на прохожую с крыши упала наледь.

— В настоящее время 22-летняя пострадавшая находится в палате интенсивной терапии, — сообщили в региональном СУ СК. — Ей поставлен предварительный диагноз: черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга средней тяжести. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В рамках проверки опрашиваются родственники пострадавшей, медики и очевидцы. Также планируется провести судебную медэкспертизу для выяснения степени тяжести вреда, причиненного девушке.

— В ходе опросов граждан и анализа документации будут устанавливаться лица, ответственные за эксплуатацию здания, возле которого произошел инцидент, а также то, насколько своевременно и качественно ими проводились работы по недопущению случаев схода снега и наледи, — подчеркнули в СУ СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.