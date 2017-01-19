Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Три друга из Кирова создали бизнес, принесший 22 млн руб. за год
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом»
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
СМИ: Ольга Бузова перешла дорогу известной актрисе
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
Ваенгу и ее мужа госпитализировали: супруги под капельницами
Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
9Крещенские купания
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
1645-летие Константина Хабенского
12:15 (мск), источник: Pro Город Самара

В Рождествено мужчина, чистя снег на тракторе, нашел «бесхозную» иномарку и отвез ее внуку

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.

К полицейским поселка Рождествено обратился 18-летний житель села Подгоры, который рассказал, что у него пропал автомобиль «Daewoo Nexia», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По словам молодого человека, иномарка пропала от одного из домов на улице Ленинской. Машина находилась в неисправном состоянии и не эксплуатировалась с лета прошлого года.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они осмотрели место преступления, изъяли необходимые улики и опросили местных жителей. В результате полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 63-летний житель поселка Рождествено.

Мужчина рассказал, что на личном тракторе чистил снег в селе Подгоры и заметил машину, которую наблюдал на том же месте несколькими месяцами ранее. Решив, что автомобиль бесхозный, подозреваемый при помощи нескольких знакомых отбуксировал его в поселок Рождествено. Знакомым он сказал, что машина куплена и по праву принадлежит ему.

Задержанный пояснил, что собирался разобрать ее на запчасти, однако был задержан сотрудниками уголовного розыска. В результате обыска похищенная иномарка была найдена во дворе дома у внука подозреваемого.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На Георгия Димитрова собака «растерзала» припаркованный автомобиль, очевидец сделал фото
КС разрешил России не выплачивать компенсацию по «делу ЮКОСа»
Банки попросят ЦБ отменить обязательные переводы на карты «Мир»
МЭР и ФАС сочли необходимым скорректировать «закон Яровой»
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
СК сообщает о недостоверных данных о ЧП со скорой на Камчатке
Социологи: 45% опрошенных россиян недовольны положением в стране
При сходе лавины на отель в Италии могли погибнуть до 30 человек
Спорт
Что ждать от этапа КМ по биатлону в Антерсельве В четверг стартует, возможно, самый важный для россиян этап Кубка мира. Он станет для команды заключительной проверкой сил перед главным стартом сезона
Авто
В Тольятти 36-летнюю «Ниву» продают за 5 млн рублей Рекордную для машин марки Lada сумму владелец хочет выручить за стандартный 75-сильный ВАЗ-2121 1980 года выпуска
Hi-Tech
Видео: самые необычные изобретения начала 2017 года Смотрите наше видео о самых странных устройствах, представленных на американской выставке CES 2017
Кино
15-летняя дочь Веры Брежневой озвучила мультфильм «Балерина» Соня Киперман представила свою дебютную работу первым зрителям
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
55-летний Джордж Клуни готовится стать «дважды отцом» По сообщениям ряда СМИ, жена голливудского актера – известный британский юрист Амаль Клуни – ждет близнецов.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь