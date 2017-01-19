В Рождествено мужчина, чистя снег на тракторе, нашел «бесхозную» иномарку и отвез ее внуку

К полицейским поселка Рождествено обратился 18-летний житель села Подгоры, который рассказал, что у него пропал автомобиль «Daewoo Nexia», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По словам молодого человека, иномарка пропала от одного из домов на улице Ленинской. Машина находилась в неисправном состоянии и не эксплуатировалась с лета прошлого года.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Они осмотрели место преступления, изъяли необходимые улики и опросили местных жителей. В результате полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 63-летний житель поселка Рождествено.

Мужчина рассказал, что на личном тракторе чистил снег в селе Подгоры и заметил машину, которую наблюдал на том же месте несколькими месяцами ранее. Решив, что автомобиль бесхозный, подозреваемый при помощи нескольких знакомых отбуксировал его в поселок Рождествено. Знакомым он сказал, что машина куплена и по праву принадлежит ему.

Задержанный пояснил, что собирался разобрать ее на запчасти, однако был задержан сотрудниками уголовного розыска. В результате обыска похищенная иномарка была найдена во дворе дома у внука подозреваемого.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное транспортное средство изъято и возвращено законному владельцу.