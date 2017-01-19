Три катушки кабеля правительственной связи похитил неизвестный в Химках

По словам собеседника агентства, в полицию обратилась 26-летняя жительница Московской области, работающая инженером связи в Федеральной службе охраны России (ФСО). «Гражданка заявила, что на ул. Кольцевая неизвестный тайно похитил из шахты телефонных коммуникаций три катушки с кабелем правительственной связи после чего с похищенным скрылся, причинив ведомству имущественный ущерб на сумму 121,5 тыс. руб.», — пояснил источник.

Он добавил, что полиция осмотрела место происшествия и провела проверку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.