В Казани двое полицейских получили ранения, задерживая наркосбытчика

16 января стражи порядка выехали на задержание 46-летнего наркосбытчика проживающего в квартире на улице Беломорской. Ранее судимый мужчина открыл дверь, но, увидев полицейских, стал всячески препятствовать им войти внутрь. Чтобы остановить стражей порядка, мужчина нанес им удары ножом, в результате чего двое полицейских получили ранения — колото-резанное ранение грудной клетки и колото-резанное ранение грудной клетки и живота. Подоспевшие коллеги смогли оказать помощь мужчинам и задержать злоумышленника.

Во время обыска в квартире полицейские нашли 86 свертков гашиша, весом более 74 грамм.

За нападение на сотрудников полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Также на подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере». По решению Московского районного суда Казани 46-летний мужчина помещен под арест.

Двое раненых полицейских были госпитализированы. Одному из них, получившему несколько проникающих ранений, была проведена срочная операция. В настоящее время состояние здоровья пострадавших оперативников медиками характеризуется как удовлетворительное.