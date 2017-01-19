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13:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани двое полицейских получили ранения, задерживая наркосбытчика

(Казань, 19 января, «Татар-информ»). В Казани полицейские задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

16 января стражи порядка выехали на задержание 46-летнего наркосбытчика проживающего в квартире на улице Беломорской. Ранее судимый мужчина открыл дверь, но, увидев полицейских, стал всячески препятствовать им войти внутрь. Чтобы остановить стражей порядка, мужчина нанес им удары ножом, в результате чего двое полицейских получили ранения — колото-резанное ранение грудной клетки и колото-резанное ранение грудной клетки и живота. Подоспевшие коллеги смогли оказать помощь мужчинам и задержать злоумышленника.

Во время обыска в квартире полицейские нашли 86 свертков гашиша, весом более 74 грамм.

За нападение на сотрудников полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Также на подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере». По решению Московского районного суда Казани 46-летний мужчина помещен под арест.

Двое раненых полицейских были госпитализированы. Одному из них, получившему несколько проникающих ранений, была проведена срочная операция. В настоящее время состояние здоровья пострадавших оперативников медиками характеризуется как удовлетворительное.

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