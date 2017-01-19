Жертвой крещенских купаний стал пенсионер из Горячего Ключа
Краснодар. 19 янв. — Новая Кубань. 68-летний кубанец не успел окунуться в купель.
Краснодар. 19 янв. — Новая Кубань. 68-летний кубанец не успел окунуться в купель.
Около 23:00 мужчина готовился к совершению обряда омовения. На озеро в Горячем Ключе он пришел вместе со своей знакомой. Пенсионеру стало плохо с сердцем и он умер.
На городском водоеме было оборудовано место для купания, дежурила спасательная бригада.
Но Комсомольская правда со слов очевидцев сообщает, что врачей в окрестностях не было. Спасатели вызвали скорую помощь, но оказалось слишком поздно.
Правоохранителям предстоит провести проверку по факту случившегося.