В Самаре из-за аварии закрыто движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона
Движение закрыто для трамвайных маршрутов № 21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона в оба направления.
Движение закрыто для трамвайных маршрутов № 21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона в оба направления.
В Самаре
По информации progorodsamara.ru, опору контактной сети трамвая в 4 утра сбил кузовом автомобиль КамАЗ. Как сообщили изданию очевидцы, водитель КамАЗа тронулся с поднятым кузовом, зацепил провода и повалил опору.
На поврежденной опоре идут ремонтные работы. Движение закрыто для трамвайных маршрутов № 21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона в оба направления.