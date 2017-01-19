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12:09 (мск), источник: Volga News

В Самаре из-за аварии закрыто движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона

Движение закрыто для трамвайных маршрутов № 21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона в оба направления.

В Самаре из-за аварии на контактной сети трамвая в районе трамвайной остановки «Ул. Силина» закрыто движение трамваев от Барбошиной поляны до 15 микрорайона, сообщает sgpress.ru.

По информации progorodsamara.ru, опору контактной сети трамвая в 4 утра сбил кузовом автомобиль КамАЗ. Как сообщили изданию очевидцы, водитель КамАЗа тронулся с поднятым кузовом, зацепил провода и повалил опору.

На поврежденной опоре идут ремонтные работы. Движение закрыто для трамвайных маршрутов № 21, 22, 24, 25 от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона в оба направления.

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