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12:26 (мск), источник: Nur.kz

У жителя Актобе взорвался смартфон Samsung

На странице aktobe_zello в Instagram было опубликовано видео последствий взрыва смартфона Samsung Note 3.

Источник: Nur.kz

«Взорвалась батарейка от Samsung Note 3! Телефон стоял на зарядке! Слава Богу, в этот момент мы не спали! И сына отправили в садик! Люди будьте осторожны!!! Ни в коем случае не давайте детям телефоны! 19.01.2017», — гласит подпись к видео.

Пользователи предположили, что батарейка в смартфоне — не оригинальная.

«Вроде как там батарейка не оригинал. У моей сестры такой же телефон. И батарейка вообще другая. Оригинальная. А это походу уже заменена», — написала одна из комментаторов.

По словам жены владельца Райгуль Жаксылыковой, смартфону больше трех лет, и на протяжении этого времени он работал нормально, передает Tengrinews.kz.

Женщина призналась, что оригинальное зарядное устройство этого Note 3 было заменено. Телефон стоял на зарядке всю ночь.

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