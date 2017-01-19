В Башкирии из-за распыления газа в школе эвакуировали 800 человек

По предварительным данным, неизвестные ученики школы пронесли на уроки газовый баллончик для самозащиты, после чего распылили газ по коридорам школы. В результате 9 человек обратились за медицинской помощью.

В соцсети это происшествие вызвало резонанс. Также, ученики школы делятся впечатлениями от произошедшего в комментариях: «Я из этой школы. У нас девочка в обморок упала и ещё одна кровью кашляла. Короче, ужас! Все кашляют до сих пор», — пишут школьники в комментариях.