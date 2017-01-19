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13:16 (мск), источник: Российская газета

В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело

Спасатели извлекли первое тело погибшего из здания отеля Rigopiano di Farindola в Италии, который накануне накрыло лавиной.

Источник: ANSA

Ранее сообщалось о гибели не менее 30 постояльцев. Об этом со ссылкой на местное ТВ передает РИА Новости.

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Инцидент произошел вечером 18 января в центральной части страны в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо. Перед сходом лавины на границе областей Лацио, Марке и Абруццо ощущались мощные подземные толчки магнитудой 5,3−5,5 балла.

Отель находится в горной местности на высоте 1200 метров над уровнем моря. Спасатели не сразу прибыли на место ЧП из-за сложных погодных условий и большой высоты снежного покрова. Чтобы добраться до отеля, им пришлось пройти на лыжах 5−6 километров. Прибыв на место происшествия, они спасли двух человек, которые находились вне помещения и смогли подать сигнал о помощи.

Глава провинции Пескара Антонио Ди Марко сообщил, что после схода лавины здание отеля сместилось на 10 метров.

В Ростуризме сообщили, что данный мини-отель не пользуется популярностью среди российских туристов, поэтому среди жертв и пострадавших нет граждан России.

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