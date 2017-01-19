В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело
Спасатели извлекли первое тело погибшего из здания отеля Rigopiano di Farindola в Италии, который накануне накрыло лавиной.
Спасатели извлекли первое тело погибшего из здания отеля Rigopiano di Farindola в Италии, который накануне накрыло лавиной.
Ранее сообщалось о гибели не менее 30 постояльцев. Об этом со ссылкой на местное ТВ передает РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 18 января в центральной части страны в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо. Перед сходом лавины на границе областей Лацио, Марке и Абруццо ощущались мощные подземные толчки магнитудой 5,3−5,5 балла.
Отель находится в горной местности на высоте 1200 метров над уровнем моря. Спасатели не сразу прибыли на место ЧП
Глава провинции Пескара Антонио Ди Марко сообщил, что после схода лавины здание отеля сместилось на 10 метров.
В Ростуризме сообщили, что данный