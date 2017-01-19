В Италии из заваленного снегом отеля извлекли первое тело

Ранее сообщалось о гибели не менее 30 постояльцев. Об этом со ссылкой на местное ТВ передает РИА Новости.

Число жертв схода лавины на отель в Италии может достигнуть 30 человек

Инцидент произошел вечером 18 января в центральной части страны в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо. Перед сходом лавины на границе областей Лацио, Марке и Абруццо ощущались мощные подземные толчки магнитудой 5,3−5,5 балла.

Отель находится в горной местности на высоте 1200 метров над уровнем моря. Спасатели не сразу прибыли на место ЧП из-за сложных погодных условий и большой высоты снежного покрова. Чтобы добраться до отеля, им пришлось пройти на лыжах 5−6 километров. Прибыв на место происшествия, они спасли двух человек, которые находились вне помещения и смогли подать сигнал о помощи.

Глава провинции Пескара Антонио Ди Марко сообщил, что после схода лавины здание отеля сместилось на 10 метров.