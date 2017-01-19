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13:05 (мск), источник: Newslab.ru

11-летний школьник катался за рулем авто, пока родители спали

Родителей мальчика вызвали на место происшествия, после чего машину поместили на спецстоянку. Семье грозит штраф в 30 тыс. рублей.

В Емельяновском районе Красноярского края полицейские задержали катавшегося на машине 11-летнего школьника. Инцидент произошел ночью — внимание экипажа ДПС привлек автомобиль «Лада», водитель которого, заметив патрульную машину, совершил резкий поворот и продолжил движение в противоположном направлении, увеличив скорость.

После непродолжительного преследования автоинспекторы при помощи специального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков остановили машину. За рулем находился 11-летний школьник, который рассказал, что взял ключи у родителей и решил покататься, пока те спят. Родителей мальчика вызвали на место происшествия, после чего машину поместили на спецстоянку.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

«Сейчас с семьей работают сотрудники по делам несовершеннолетних. В отношении родителей также составлен административный протокол за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, предусматривающий штраф в размере 30 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МО МВД России «Емельяновский».

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