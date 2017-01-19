11-летний школьник катался за рулем авто, пока родители спали

В Емельяновском районе Красноярского края полицейские задержали катавшегося на машине 11-летнего школьника. Инцидент произошел ночью — внимание экипажа ДПС привлек автомобиль «Лада», водитель которого, заметив патрульную машину, совершил резкий поворот и продолжил движение в противоположном направлении, увеличив скорость.

После непродолжительного преследования автоинспекторы при помощи специального громкоговорящего устройства и проблесковых маячков остановили машину. За рулем находился 11-летний школьник, который рассказал, что взял ключи у родителей и решил покататься, пока те спят. Родителей мальчика вызвали на место происшествия, после чего машину поместили на спецстоянку.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.